Праздник настроения: фестиваль "Апсны" пройдет в Москве

СУХУМ, 12 июн – Sputnik. Фестиваль "Апсны" второй раз пройдет в московском парке "Красная Пресня" 30 июня, рассказал на радио Sputnik глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

На фестивале будут представлены тематические павильоны, которые покажут быт, культуру, традиции абхазов. Посетители смогут побывать на колоритной абхазской свадьбе, попробовать национальную кухню, выпить кофе на знаменитой "Брехаловке", выучить абхазский язык в специальной школе.

"Программа довольно похожа на ту, что у нас уже была в прошлом году. Когда что-то удачно получается, не очень сильно хочется менять его. Конечно, мы дополняем программу новыми мероприятиями. Будет большая концертная часть, на фестивале будет стенд Всемирного абхазо-абазинского конгресса, который будет рассказывать о диаспоре. Мы хотим сделать стенд известных абхазов, включая Баграта Шинкуба, Фазиля Искандера, Хиблу Герзмава, Кериман Эбжноу. Обязательно будет "Брехаловка", чтобы люди там сидели, пили кофе. В общем будет праздник хорошего настроения", – рассказал глава Московской абхазской диаспоры.

На фестивале также будут разыгрываться путевки, победители поедут в Абхазию.

В Московской абхазской диаспоре уже идет подготовка к фестивалю "Апсны".

"Весь актив диаспоры занят в организации фестиваля. Кто-то занимается фуд-кортами, кто-то техническими вопросами, нам необходимо провести монтажные работы. Также будут привлечены волонтеры. В этом году их будет до 40. В основном это абхазские студенты, обучающиеся в Москве", – отметил Агрба.

Фестиваль "Апсны" впервые был организован в 2018 году. Цель фестиваля – знакомство жителей Москвы с традициями абхазов.

"Абхазии нужна какая-то открытая, хорошая пропаганда. Необходимо показать лучшие стороны нашей страны, наши традиции, чтобы больше людей приезжали в Абхазию. Наша цель – открыть Абхазию для москвичей. В прошлом году было много посетителей, люди интересовались нашими павильонами. Нам бы очень хотелось сделать фестиваль ежегодным, но для этого нужно думать над наполнением программы, нужно предлагать что-то инновационное. В общем нам надо это как-то осмыслить. А так все время выходить с одной и той же программой не будет интересно", – добавил Агрба.

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Фестиваль "Апсны", организованный Московской абхазской диаспорой, впервые прошел в столице России 30 сентября 2018 года. На фестивале были представлены "Брехаловка" (кафе на набережной Сухума – ред.), абхазская свадьба, также был показан киноальманах "7 новелл".

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает партнером фестиваля.