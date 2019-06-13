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Такие обстоятельства

Такие обстоятельства: Эмухвари о проблемах ДЮСШ № 1 города Сухум и Абхазии в целом

© Sputnik
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Главные политические, социальные и культурные события в деталях в программе радио Sputnik "Такие обстоятельства": уточняем, оцениваем, анализируем.

Главный специалист Министерства образования Абхазии по физической культуре и спорту, директор ДЮСШ № 1 города Сухум Татьяна Эмухвари в эфире радио Sputnik рассказала, в каких условиях тренируются воспитанники спортшколы.

Все секции, работающие в детско-юношеской спортшколе абсолютно бесплатные, отметила директор учреждения Татьяна Эмухвари.

"И это для родителей становится настоящей проблемой, потому что они привыкли, что если бесплатно, то это значит, плохо, что если они не заплатили, то это некачественно. В школе семь заслуженных тренеров республики, практически на 70 процентов у нас тренеры с высшей категорией, они профессионалы своего дела. Есть и молодые тренеры, они очень ответственные", - рассказала Эмухвари.

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