Сабуа рассказал, на каких пляжах Абхазии безопасно купаться

Готовы ли пляжи страны к купальному сезоны, оснащены ли необходимым оборудованием, об этом в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа.

На данный момент не все городские пляжи Абхазии оборудованы должным образом сказал начальник Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа в эфире радио.

"15 июня мы начали проверки пляжей. Главы администраций и районов говорят, что никакой подготовки к курортному сезону не было, потому что в бюджет не были заложены средства. На данный момент не все городские пляжи оборудованы должным образом, за исключением тех пляжей, которые берут в аренду. Что касается Сухума, проверки скоро завершатся. На сегодняшний день можно сказать, что только два пляжа готовы к купальному сезону", - сказал Сабуа.

Начальник Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа отметил, что на пляжах отсутствуют ограничительные буйки, для установки которых больших средств не нужно.

"Пляжи в Гагрском районе и в Пицунде больше пригодны для купания и оборудованы лучше, но только те, что в аренде. При гостиничных комплексах - все как положено, есть спасательная лодка со спасателями, которая в случае необходимости незамедлительно окажет помощь утопающему", - сказал Сабуа.

Беляева: вода в Черном море у берегов Сухума в пределах санитарных норм>>

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.