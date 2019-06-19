Сабуа рассказал, на каких пляжах Абхазии безопасно купаться

На данный момент не все городские пляжи Абхазии оборудованы должным образом сказал начальник Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа в эфире радио.
"15 июня мы начали проверки пляжей. Главы администраций и районов говорят, что никакой подготовки к курортному сезону не было, потому что в бюджет не были заложены средства. На данный момент не все городские пляжи оборудованы должным образом, за исключением тех пляжей, которые берут в аренду. Что касается Сухума, проверки скоро завершатся. На сегодняшний день можно сказать, что только два пляжа готовы к купальному сезону", - сказал Сабуа.
Начальник Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа отметил, что на пляжах отсутствуют ограничительные буйки, для установки которых больших средств не нужно.
"Пляжи в Гагрском районе и в Пицунде больше пригодны для купания и оборудованы лучше, но только те, что в аренде. При гостиничных комплексах - все как положено, есть спасательная лодка со спасателями, которая в случае необходимости незамедлительно окажет помощь утопающему", - сказал Сабуа.
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