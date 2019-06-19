Гаспарян о деле Вышинского: невероятно позорный процесс

Лучшее что сегодня может сделать Украина - освободить Вышинского и извиниться перед ним заявил в эфире радио Sputnik публицист, журналист Армен Гаспарян.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что его дело носит политический характер.

"Больше 13 месяцев Кирилл Вишинскиq находится в заключении. Для всех очевидно, что это дело сугубо политическое. Вышинский должен был исполнить для режима Порошенко роль абсолютной сакральной злобы, ради этого вся история и затевалась руководством Украины. Сейчас уже Порошенко нет, сам суд не в состоянии объяснить некоторые тезисы обвинительного заключения Кирилла Вышинского. Даже судьи не понимают, что имеет ввиду сторона обвинения. Один этот момент демонстрирует лучше всего, насколько этот процесс политизирован. Насколько вообще нынешняя Украина далека от какого-то правового, либо демократического государства, насколько сегодня на Украине соблюдаются права журналистов. А это базовая ценность ЕС, в который Украина так усиленно стремится", - подчеркнул Гаспарян.

Гаспарян отметил, что новый президент Украины Зеленский пока ни словом ни разу не обмолвился по поводу дела Вышинского и этому есть объяснение.

"Во-первых Зеленский не очень понимает, что он должен сказать, потому что это тяжкое наследие режима Порошенко досталось ему. Сказать, что Зеленский не виновен - это поставить под сомнения всю ту идеологию, которую насаждали на Украине в течение последних четырех лет. Сказать, что Вышинский виновен – это означает подписать себя под исполнение абсолютно политического процесса. Процесса невероятно позорного. Лучшее, что сегодня может сделать Украина - освободить Вышинского и извиниться перед ним. Но, судя по всему, они захотят эту историю продолжить", - сказал Гаспарян радио Sputnik.

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.