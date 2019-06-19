Когония об академии футбола в Абхазии: повышаем голос только чтобы похвалить

Ребенок должен становиться личностью на поле, сказал во время пресс-конференции в Sputnik тренер Европейской футбольной академии Unity в Абхазии Лаша Когония.

На сегодняшний день в трех группах академии обучаются 34 спортсмена 2012 - 2014-х годов рождения. Главный принцип обучения – индивидуальный подход к каждому ребенку. По словам главного тренера академии Александра Когония, тренеры не пытаются навязать юным футболистам свое видение футбола. Важно заставить игрока думать и принимать самостоятельные решения на поле, считает тренер.

"Мы стараемся к детям относиться соответственно их возрасту. На тренировках мы повышаем голос на детей только для того, чтобы сказать, какие они молодцы. Мы пытаемся работать на манер европейских академий, которые закладывают в футболисте игровое мышление", - сказал Когония.

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Тренер первой Европейской футбольной академии Unity подчеркнул, что для них главное, чтобы ребенок стал футбольной личностью на поле.