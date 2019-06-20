Путин о Сирии и Иране: мы не торгуем нашими союзниками

В рамках "Прямой линии" президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Сирии и возможный сценарий в случае начала войны между Ираном и США.

"Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем", – сказал Путин

Президент добавил, что РФ, Иран, Турция, США и другие страны должны решить вопросы с политическим урегулированием в Сирии созданием Конституционного комитета и началом его функционирования.

"Нам нужно вместе всем консолидировано работать", - подчеркнул глава РФ.

На прямую линию с Владимиром Путиным поступил вопрос о том, будет ли война Ирана с США после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском проливе, и что в этом случае будет делать Россия?

Российский лидер отметил, что подобное развитие событий стало бы катастрофой для региона, привело бы к всплеску насилия и, возможно, увеличению количества беженцев.

Он добавил, что Иран выполняет требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и считает необоснованным применение санкций в отношении Тегерана.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - ежегодный прямой эфир, в ходе которого Президент РФ отвечает на вопросы граждан России.