Путин о Сирии и Иране: мы не торгуем нашими союзниками

"Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем", – сказал Путин
Президент добавил, что РФ, Иран, Турция, США и другие страны должны решить вопросы с политическим урегулированием в Сирии созданием Конституционного комитета и началом его функционирования.
"Нам нужно вместе всем консолидировано работать", - подчеркнул глава РФ.
На прямую линию с Владимиром Путиным поступил вопрос о том, будет ли война Ирана с США после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском проливе, и что в этом случае будет делать Россия?
Российский лидер отметил, что подобное развитие событий стало бы катастрофой для региона, привело бы к всплеску насилия и, возможно, увеличению количества беженцев.
Он добавил, что Иран выполняет требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и считает необоснованным применение санкций в отношении Тегерана.
Путин о международных санкциях: о примирении речь не идет>>
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - ежегодный прямой эфир, в ходе которого Президент РФ отвечает на вопросы граждан России.