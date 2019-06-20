20:53 20 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.39
  • EUR71.55
Поиск
© Sputnik / Алексей Никольский

Путин о Сирии и Иране: мы не торгуем нашими союзниками

Радио
Получить короткую ссылку
46 0 0

В рамках "Прямой линии" президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Сирии и возможный сценарий в случае начала войны между Ираном и США.

"Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем", – сказал Путин

Президент добавил, что РФ, Иран, Турция, США и другие страны должны решить вопросы с политическим урегулированием в Сирии созданием Конституционного комитета и началом его функционирования.

© Sputnik
Путин об отношении Запада к России: вряд ли кардинально изменится

"Нам нужно вместе всем консолидировано работать", - подчеркнул глава РФ.

На прямую линию с Владимиром Путиным поступил вопрос о том, будет ли война Ирана с США после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском проливе, и что в этом случае будет делать Россия?

Российский лидер отметил, что подобное развитие событий стало бы катастрофой для региона, привело бы к всплеску насилия и, возможно, увеличению количества беженцев.

Он добавил, что Иран выполняет требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и считает необоснованным применение санкций в отношении Тегерана.

Путин о международных санкциях: о примирении речь не идет>>

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - ежегодный прямой эфир, в ходе которого Президент РФ отвечает на вопросы граждан России.

По теме

Путин: в мировой экономике идут бои без правил с запугиванием и устранением
Перекресток путей: о чем будут договариваться Путин, Алиев и Роухани
Теги:
Сирия, Владимир Путин


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Парад головных уборов: шляпки на королевских скачках Royal Ascot
Путин о складированных миллиардах коррупционеров: нет печатных слов
Читатели Sputnik о туризме в Абхазии
Особое мнение: что думают читатели Sputnik об отдыхающих и турсезоне в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia