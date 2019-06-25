Беляева рассказала, какие продукты можно брать с собой на пляж

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказала в интервью Sputnik о нормах питания, которые необходимо придерживаться на пляже в летний период.

В летний период на пляже нежелательно есть, но если проголодались, то надо употреблять определенную пищу, отмечает главный санитарный врач Сухума.

"Норма употребления воды для взрослого человека составляет не менее 1,5 литров воды. В жаркий период времени увеличиваем до 2-х литров в сутки. Это является профилактикой перегрева организма. На пляже нежелательно кушать. Даже если идем на пляж надолго, то стараемся брать продукты, которые не портятся. Это могут быть фрукты, сухие печенья, те, что не требуют особых условий хранения. Надо постараться отказаться от бутербродов с колбаской, котлеток и подобной еды. Стараемся ничего не покупать на пляже у разносчиков еды, потому что неизвестно как, когда и где она была изготовлена. И обязательно мыть руки перед тем, как что-то покушать", - сказала Беляева.

Главный санитарный врач Сухума отметила, что морскую воду нельзя пить ни в каком виде.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.