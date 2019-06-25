Делба о лечении без страхового полиса в России: есть очередность

Начальник управления Минздрава Абхазии Саида Делба в эфире радио Sputnik рассказала, в каком случае рассматриваются заявления от жителей страны без российского полиса обязательного медицинского страхования, которые хотят отправится на лечение за пределы республики.

Если нет российского медицинского полиса, а получить его невозможно из-за отсутствия гражданства России, но нужно лечение за пределами Абхазии, то пациент должен для начала обратиться к врачу по месту проживания.

"Приходить в Минздрав не имея заключение врача в котором бы указывалось, что данный пациент нуждается в лечении за пределами Абхазии, не целесообразно. У нас существует комиссия, которая рассматривает каждое заявление. Есть очередность. Это экстренные больные, которые нуждаются в лечении здесь и сейчас, а есть плановые пациенты. На первом месте дети и беременные женщины, на втором взрослые с патологией, требующие экстренной помощи", - уточнила Саида Делба.

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