Лечение без страховки: как гражданину Абхазии получить медуслуги за рубежом

О том, как жители Абхазии, которые не имеют право на получение российского полиса обязательного медицинского страхования, могут отправиться на лечение за пределы республики, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Минздрав в помощь

Если нет российского медицинского полиса, а получить его невозможно из-за отсутствия гражданства России, но нужно лечение за пределами Абхазии, то пациент должен для начала обратиться к врачу по месту проживания.

Если врач считает, что на базе лечебных учреждений республики нельзя оказать требуемую медуслугу, то он дает выписку, в которой указывает, что пациент нуждается в лечении за пределами Абхазии.

"Затем, пациент приходит в Министерство здравоохранения со всеми документами, пишет заявление, которое рассматривает министр и накладывает свою резолюцию. Этот документ приходит в зарубежное лечебное учреждение", - объяснила начальник управления Минздрава Абхазии Саида Делба.

Минздрав Абхазии сотрудничает с ведущими российскими медицинскими клиниками в Москве и Санкт-Петербурге.

"Документы пациентов, которые не имеют российского гражданства, соответственно не имеют страхового полиса, отправляются в медучреждения России. Рассмотрение документов проиходит в течение двух недель. Затем, они высылают счет, договор и ориентировочную дату госпитализации данного пациента на почту Минздрава Абхазии", - сказала она.

Минздрав в свою очередь делает заявку в Минфин Абхазии на выделение требуемой суммы.

"После чего мы производим оплату, и только тогда пациент может ехать в клинику, куда переведены деньги. Раньше были клиники, которые принимали наших граждан под гарантийное письмо, но в предыдущие несколько лет накопились долги, погашение которых взяла на себя Россия", - рассказала Делба.

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Выезд по показаниям

Наиболее часто, по словам начальника управления Минздрава Саиды Делба, приходится направлять граждан Абхазии за пределы республики с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нейрохирургическими патологиями, заболеваниями дыхательных путей.

"Мы отправляем в основном на высокотехнологичные операции, которые не делают на территории Абхазии, это бывает стентирование, либо шунтирование. Нейрохирургические операции у нас делают, но не все. Что касается детской неврологии, мы отправляем пациентов в клинику психоневрологии на территории России", - перечислила она.

За полтора года на лечение в Россию было отправлено более 800 человек и это не только пациенты без российского гражданства, среди них есть люди и с двумя паспортами.

"У нас существует комиссия, которая рассматривает каждое заявление. Есть очередность. Это экстренные больные, которые нуждаются в лечении здесь и сейчас, а есть плановые пациенты. На первом месте дети и беременные женщины, на втором взрослые с патологией, требующие экстренной помощи", - уточнила Саида Делба.