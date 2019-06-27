Авидзба рассказал, с чем Абхазия выступит на Черноморском форуме виноделия в Сочи

Сочи с 5 по 7 июля станет столицей VI Черноморского форума виноделия.
Валерий Авидзба напомнил, что в прошлом году Черноморский форум виноделов проходил в Варне в Болгарии.
"Мы там участвовали. В этом году организаторы форума попросили, чтобы мы снова приняли в нем участие. Мы будем участвовать со своими образцами вин. Около двух месяцев назад нам стало известно, что мы будем участвовать в этом форуме. С тех пор мы проводим интенсивные дегустации на заводе, мы готовим, выбираем, хотим представить наши лучшие образцы. Два образца "Ашта Лаша" и "Атауад" уже вышли в финал нашей дегустации и мы их представим. Наверное будет еще один образец, который мы продегустируем в ближайшие дни", - сообщил Авидзба.
В 2018 году на форуме в Болгарии завод "Вина и воды Абхазии" представил три образца, которые получили одну золотую и одну серебряную медали.
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Черноморский Форум Виноделия является специализированным комплексным отраслевым мероприятием. За пятилетнюю историю форума в его мероприятиях приняли участие в общей сложности около двух тысяч человек из 450 компаний и организаций, представлявших более 30 стран.