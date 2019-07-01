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Харитон Агрба
© Фото: volgodonsk.news

Боксер Агрба об участии в Европейских играх: серебро – хорошо, но меня "обокрали"

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Темы:
Спортивная Абхазия (323)
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Свое участие в Европейских играх в Минске боксер Харитон Агрба считает историческим событием, знаковым как для себя, так и для страны, отметил спортсмен в интервью Sputnik .

Абхазский боксер Харитон Агрба занял второе место на вторых Европейских играх в Минске 29 июня.

В финальном бою Харитон Агрба встречался с боксером из Великобритании Пэтом Маккормаком и уступил ему по очкам в трехраундовом противостоянии.

Харитон Агрба
© Foto/ АНО "Олимпийский Канал"
Абхазский боксер Харитон Агрба занял второе место на Европейских играх

"Европейские игры - это знаковый турнир для меня и для нашей страны. Я рад, что участвовал в таком историческом событии, получил массу положительных эмоций. Минск умеет встречать и поддерживать нас. Нас очень хорошо встретили белорусы, и это очень чувствовалось в поддержке зала. Доволен ли я серебряной медалью? Это хорошее достижение в турнире Европейские игры, так как тут собрались лучшие боксеры Европы. Чемпионат Европы считается как маленькие Олимпийские игры. Но в финале я думал, что руку поднимут мне. Так думал не только я. Но в большом спорте такое бывает. Говорится, что спорт вне политики, но получилось так, как получилось. В этот раз обокрали меня – такое бывает. Это, наоборот, делает нас сильнее. Эту главу можно закрыть, мы начинаем с чистого листа и будем стремиться к новым победам", - сказал Харитон Агрба.

Харитон Агрба выступал на соревнованиях в составе сборной России по боксу. Вторые Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня.

Темы:
Спортивная Абхазия (323)

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Теги:
бокс


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