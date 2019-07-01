Гражданин и начальник: Барциц об изменениях в закон "Об исполнительном производстве"

Программа радио Sputnik "Гражданин и начальник" - разговор с теми, кто принимает и исполняет решения.

Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в проект закона "Об исполнительном производстве" во вторник 25 июня.

О том, как изменения повлияют на работу Службы судебных исполнителей Абхазии, какие функции пока не могут быть осуществлены и что придаст органу новые "силы", в интервью радио Sputnik рассказал глава службы Зураб Барциц.

Новый проект "Об исполнительном производстве" предусматривает изменения, касающиеся, в частности, временного ограничения на выезд гражданам Абхазии, у которых есть долги перед государством.

"Данную функцию технически исполняют пограничные службы, работающие на КПП "Псоу". Мы неоднократно совместно обсуждали схему ограничения выезда должников за пределы Абхазии, но есть определенные сложности. Чтобы осуществить ограничение, у нас нет технических возможностей. Необходимо специальное оборудование, дополнительный персонал и кабины, а для этого не хватает финансирования. Придется создавать на абхазской стороне очереди и вносить каждого пересекающего в базу данных. Но закон есть закон. Если сегодня не получается его осуществить, то скоро мы к этому должны будем прийти совместно с пограничниками. Это нужно не только нашей службе, но и всей стране", - рассказал Барциц.

Службе судебных исполнителей Абхазии также предоставляется право на выдворение лиц без гражданства.

Барциц о новых полномочиях приставов в Абхазии: есть решение, нет возможностей>>

"В первую очередь это коснется трудовых мигрантов. Ранее этим занималась в основном миграционная служба, но с момента вступления этого закона в силу, служба будет обращаться в суд, а мы будем исполнять. Представители нашей службы будут довозить лиц до границы, передавать сопредельной пограничной стороне и отправлять на историческую родину", - сказал Зураб Барциц.