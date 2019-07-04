Кучуберия о низком турпотоке в восточную Абхазию: дальше Сухума не едут

"Не сказал бы, что сравнительно с прошлым годом, количество отдыхающих увеличилось, такое же. У нас в Очамчыре три гостиницы, посещал их недавно, они не переполнены. Большинство отдыхающих останавливаются в частном секторе, видимо, по цене меньше обходится. По вечерам на берегу можно увидеть немало туристов. Отдыхающие в основном предпочитают не восточную Абхазию, а Гагрский, Гудаутский районы, Новый Афон, Сухум. Может, есть нужда и в рекламе, потому что мало отдыхающих едут дальше Сухума", - сказал Кучуберия.

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