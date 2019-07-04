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Славик Кучуберия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кучуберия о низком турпотоке в восточную Абхазию: дальше Сухума не едут

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Насколько востребована туристами восточная Абхазия, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель главы Очамчырского района Славик Кучуберия.

"Не сказал бы, что сравнительно с прошлым годом, количество отдыхающих увеличилось, такое же. У нас в Очамчыре три гостиницы, посещал их недавно, они не переполнены. Большинство отдыхающих останавливаются в частном секторе, видимо, по цене меньше обходится. По вечерам на берегу можно увидеть немало туристов. Отдыхающие в основном предпочитают не восточную Абхазию, а Гагрский, Гудаутский районы, Новый Афон, Сухум. Может, есть нужда и в рекламе, потому что мало отдыхающих едут дальше Сухума", - сказал Кучуберия.

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Более подробно беседу вы можете послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
отдых в Абхазии


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