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Гагра возглавила рейтинг самых популярных курортов Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подготовил рейтинг курортов Абхазии, согласно данным о бронировании в частном секторе за летние месяцы.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. Гагра, Сухум и Пицунда стали самыми популярными курортами для летного отдыха в Абхазии, согласно рейтингу российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Сервис изучил, какие курорты Абхазии наиболее популярны для отдыха на Черном море в середине лета 2019 года. Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе с 1 июля по 31 августа 2019 года.

Абхазия возглавила рейтинг самых популярных курортов у российских туристов>>

Также в пятерку попали поселок Цандрипш и Гудаута.

Дешевле всего арендовать курортное жилье в Гудауте (1,5 тысяч рублей в сутки), дороже - в Сухуме (2,7 тысячи рублей).

По данным Tvil.ru, в разгар лета туристы отдыхают на курортах Абхазии от 10 до 14 дней и тратят на аренду жилья от 1,5 до 2,7 тысяч рублей в сутки.

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© Sputnik Леон Гуния
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