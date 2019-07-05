22:09 05 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.58
  • EUR71.66
Поиск
Артур Адлейба
© Sputnik

Менеджер Адлейба рассказал, почему боксер не сможет выступить в Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Спортивная Абхазия (326)
102 0 0

Боксер Игорь Адлейба готовится к встрече на ринге с камерунцем Герином Сох Фонку, сообщил на радио Sputnik его менеджер Артур Адлейба.

Абхазский боксер находится в Екатеринбурге и готовится к встрече с камерунцем, у которого за плечами девять побед на профессиональном ринге, сообщил Адлейба. Бой состоится 13 июля.

Игорь Адлейба
© Foto / из личного архива Игоря Адлейба
Игорь Адлейба сразится с боксером из Камеруна

"Тренеры Игоря немного обеспокоены, что у него было мало времени для подготовки. Он планировал выступить 13 июля на "Кубке государства Абхазия". Промоутерская компания Игоря со своей стороны все сделала для того, чтобы Игорь выступил здесь, но по техническим причинам это не удалось сделать. По времени не успели подобрать соперника. Игорь сильно переживает, что не может выступить у себя на родине и приносит извинения болельщикам. Но есть возможность посмотреть в эфире бой с Игорем. Сейчас у него идет сброс веса пять-шесть килограммов, он  как всегда готов победить. О сопернике, с которым Игорь встречался в Екатеринбурге на спаррингах, сказал, что очень серьезный", – сообщил менеджер боксера.

Бой Игоря Адлейба можно будет посмотреть по телеканалам "Боец" и "Матч-ТВ" 13 июля в 17:00.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Спортивная Абхазия (326)

По теме

Игорь Адлейба победил филиппинца в рейтинговом бою в Сочи
Игорь Адлейба о встрече с узбекским боксером: самый тяжелый бой
Игорь Адлейба победил Алексея Тухтарова в рейтинговом бою в Екатеринбурге
Теги:
бокс, Игорь Адлейба


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Неделя в объективе: Трамп в КНДР, извержение вулкана и подрыв моста
"Давно не виделись!": кадры встречи Путина и Берлускони в римском аэропорту
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia