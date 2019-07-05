Менеджер Адлейба рассказал, почему боксер не сможет выступить в Абхазии

Боксер Игорь Адлейба готовится к встрече на ринге с камерунцем Герином Сох Фонку, сообщил на радио Sputnik его менеджер Артур Адлейба.

Абхазский боксер находится в Екатеринбурге и готовится к встрече с камерунцем, у которого за плечами девять побед на профессиональном ринге, сообщил Адлейба. Бой состоится 13 июля.

"Тренеры Игоря немного обеспокоены, что у него было мало времени для подготовки. Он планировал выступить 13 июля на "Кубке государства Абхазия". Промоутерская компания Игоря со своей стороны все сделала для того, чтобы Игорь выступил здесь, но по техническим причинам это не удалось сделать. По времени не успели подобрать соперника. Игорь сильно переживает, что не может выступить у себя на родине и приносит извинения болельщикам. Но есть возможность посмотреть в эфире бой с Игорем. Сейчас у него идет сброс веса пять-шесть килограммов, он как всегда готов победить. О сопернике, с которым Игорь встречался в Екатеринбурге на спаррингах, сказал, что очень серьезный", – сообщил менеджер боксера.

Бой Игоря Адлейба можно будет посмотреть по телеканалам "Боец" и "Матч-ТВ" 13 июля в 17:00.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.