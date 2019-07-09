Анпилогов: НАТО исчерпало возможности для расширения

Аналитики НАТО призвали альянс адаптироваться к новым угрозам, одной из которых названы действия России. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал этот призыв.

Оборонный колледж НАТО представил доклад о необходимости изменений в альянсе для адаптации к новым угрозам. Одним из главных вызовов для блока аналитики центра называют действия России. Как отмечается, именно из-за Москвы вопросы сдерживания и коллективной обороны вновь вышли на первый план повестки НАТО.

В документе, с текстом которого ознакомился RT, утверждается, что РФ якобы предприняла ряд "агрессивных" шагов ‒ разместила современные ракеты в Калининградской области, нарушала воздушное пространство НАТО и наращивала военную мощь в Крыму.

Американский журналист Том Роган в своей статье для Washington Examiner призвал НАТО выработать жесткую наступательную доктрину для устрашения России. По его мнению, "стратегия Москвы по вторжению в НАТО" предусматривает раскол альянса и применение ядерного оружия. "Альянс чрезмерно зациклился на обороне. Он хочет разместить в европейских странах больше сил и средств ПРО. Звучит неплохо, но это создает ложное чувство безопасности", – пишет Роган. Это называется, пора переходить к несколько иной риторике. И подготавливать общество.

"Североатлантический альянс уже фактически исчерпал свои возможности для расширения. Дело даже не в том, какой потенциал в военном отношении могут привнести в его силы Украина, Грузия или какие-то другие карликовые страны, которые сейчас бредят вступлением в альянс. Вопрос в том, что старые члены альянса совершенно не горят желанием отвечать за внешнеполитические авантюры, допустим, постсоветских республик, которые спят и видят, как поссориться с Россией. Поэтому, считаю, НАТО сейчас не будет давать полноправного членства ни Украине, Ни Грузии, ни другим странам, которые участвуют в различных программах взаимодействия с альянсом, а будет использовать их территорию для различных провокаций против России", - отметил в эфире радио Sputnik Анпилогов.

Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов считает, что для определенных сил на Западе противостояние с Россией стало удобным поводом заработать на русофобии и военных заказах.

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"Конечно, воевать с Россией никто не хочет. А вот делать из нее очередную реинкарнацию "империи зла" ‒ это всегда пожалуйста: можно заработать деньги на русофобии, на военных заказах и на "удобном" противостоянии с Россией", ‒ сказал Алексей Анпилогов.