Такие обстоятельства: Тристан Кварацхелия о шахматах

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О том, как действующий чемпион Абхазии по шахматам среди взрослых, 12-летний Тристан Кварацхелия увлекся интеллектуальным видом спорта, какую стратегию предпочитает использовать в игре, рассказал на радио Sputnik Абхазия.

По словам юного шахматиста, интерес к интеллектуальному виду спорта у него появился, как только увидел фигуры.

"Я проходил мимо шахматного клуба в Сухуме, когда увидел фигуры, сказал маме, что хочу научиться играть в шахматы. Так я и начал играть. Меня заинтересовало то, как они выглядят, как они передвигаются по доске. Я играю в свое удовольствие, мне неважно с кем, каждый раз я играю в свою игру", - сказал Кварацхелия.

Тристана говорит, что во время игры всегда пытается навязать сопернику свою игру.

"Я не люблю защищаться, люблю атаковать, когда на меня нападают, я ищу шанс контратаковать. Так, на чемпионате Абхазии меня атаковали, я в ответ тоже, тогда соперник отвлекся, и у меня пошла атака", - рассказывает Кварацхелия.

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XVI Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" пройдет в Абхазии с 22 июля по 20 августа в трех городах Абхазии: Гагре, Гудауте и Сухуме. В рамках фестиваля состоится благотворительная цветочная выставка в поддержку подопечных фонда "Киараз". Выставку проводит президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.