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Разнес по-взрослому: как юный шахматист расправился с соперниками в Sputnik

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© Sputnik / Акоп Кущян

4 июля мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия превратился в самый настоящий шахматный ринг.

Вызов действующему чемпиону Абхазии по шахматам среди взрослых, 12-летнему Тристану Кварацхелия бросили сразу четыре любителя: режиссер монтажа Sputnik Абхазия Адгур Авидзба, звукорежиссер Александр Цямрюк, гости Анри Аршба и Виктория Авилова.

Но Тристан ни капельки не испугался, напротив, он с мужеством принял вызов и даже пообещал сразить первого соперника за каких-то 10 минут.

Шахматная доска.
© flickr.com
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Действующий чемпион Абхазии по шахматам сдержал свое слово и даже установил новый личный рекорд. После шести минут битвы первым сдался гость пресс-центра Sputnik Анри Аршба, за ним всего через четыре минуты последовал Адгур Авидзба.

На четырнадцатой минуте безоговорочно капитулировал звукорежиссер Александр Цямрюк.

Единственного соперника женского пола Викторию Авилову Тристан оставил "на закуску", которую он очень быстро "пережевал".

Сеанс по шахматам с четырьмя соперниками завершился всего за 16 минут. Это новый рекорд для юного чемпиона. Никогда еще Тристан Кварацхелия одновременно не сражался с четырьмя шахматистами.

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Для соперников этот сеанс стал настоящей мозговой бойней. Для Тристана же – легкой разминкой перед предстоящим Международным шахматным турниром Abkhazia Open-2019.

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Теги:
шахматы


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