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Тимур Надарая
© Sputnik Белла Кварчия

Надарая о борьбе с вредителями ореха: в Галском районе ждут хороший урожай

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Глава Галского района Тимур Надарая в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о мерах по борьбе с вредителями ореховых плантаций.

Ореховые насаждения в Галском районе лечат с помощью авиации, рассказал в интервью радио Sputnik глава администрации района Тимур Надарая.

"У нас два года был неурожай ореха. В эти дни Управление сельского хозяйства вместе с Министерством сельского хозяйства проводят обработку авиацией около четырех тысяч гектаров ореховых насаждений. Для населения это бесплатно, люди благодарят. Все ждут август, чтобы наконец, три года спустя, ситуация улучшилась. К радости многих в этом году намного меньше мраморного клопа по сравнению с прошлыми годами. Мы все ожидаем, что хотя бы 60-70 процентов соберем. В предыдущие годы мы теряли до 70 процентов урожая. Людям немного станет легче, потому что орех – основная культура, на которую надеются жители Галского района", - рассказал Надарая.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.  

Ореховые плантации расположены в нижней зоне Галского района, где нет пчеловодства, это позволяет использовать химикаты второй группы. В настоящее время для лечения ореха от грибковых заболеваний используют фунгициды.  

Ореховые плантации в Галском районе лечат с помощью авиации>>

На лечение ореха около 350 тысяч рублей выделил Галский район и около шести миллионов рублей республиканский бюджет.



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