Карди-оглы рассказал, почему талантливые боксеры из Абхазии уезжают в Россию

Президент Федерации профессионального бокса Абхазии, директор Республиканской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди-оглы в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, почему единственной перспективой для юных боксеров являются российские спортшколы.

Воспитанники Республиканской детско-юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Анри Аршба и Леон Абгаджава приглашены для обучения в Школу олимпийского резерва "Лидер" Московской области.

Почему талантливые спортсмены предпочитают строить свою карьеру за пределами Абхазии, рассказал Альберт Карди-оглы.

Мы, тренеры, хотим, чтобы наши спортсмены завоевывали высокие награды на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, на Олимпийских играх. Но мы не имеем возможности участвовать в таких крупных соревнованиях, поэтому мы стараемся, чтобы наши воспитанники поднимали свой рейтинг на мировом уровне. Поэтому мы вынуждены их отдавать. Это не секрет, и все мы это знаем. В профессиональном боксе с этим немного легче. У нас есть соглашения и контракты в мировом профессиональном боксе – есть много боксеров, которые выступают под абхазским флагом. В олимпийском боксе наши спортсмены не имеют права выходить на соревнования с государственным флагом Абхазии на европейских соревнованиях. Это запрещено правилами соревнований.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Школа олимпийского резерва "Лидер" объединяет более 1000 спортсменов по легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике.