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Дополнительное время: Карди-оглы о перспективах развития бокса в Абхазии

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Президент Федерации профессионального бокса Абхазии, директор Республиканской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди-оглы в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о развитии бокса в Абхазии.

Воспитанники Республиканской детско-юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Анри Аршба и Леон Абгаджава приглашены для обучения в Школу олимпийского резерва "Лидер" Московской области.

Почему талантливые спортсмены предпочитают строить свою карьеру за пределами Абхазии, рассказал Альберт Карди-оглы.

Бокс
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Боксеров из Абхазии приняли в Школу олимпийского резерва в Подмосковье

"Мы, тренеры, хотим, чтобы наши спортсмены завоевывали высокие награды на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, на Олимпийских играх. Но мы не имеем возможности участвовать в таких крупных соревнованиях, поэтому мы стараемся, чтобы наши воспитанники поднимали свой рейтинг на мировом уровне. Поэтому мы вынуждены их отдавать. Это не секрет, и все мы это знаем. В профессиональном боксе с этим немного легче. У нас есть соглашения и контракты в мировом профессиональном боксе – есть много боксеров, которые выступают под абхазским флагом. В олимпийском боксе наши спортсмены не имеют права выходить на соревнования с государственным флагом Абхазии на европейских соревнованиях. Это запрещено правилами соревнований", - сказал Карди-оглы в эфире радио Sputnik Абхазия.

Школа олимпийского резерва "Лидер" объединяет более 1000 спортсменов по легкой атлетике, художественной и спортивной гимнастике.

Ведущие программы "Дополнительное время" Алхас Манаргия и Лаша Когония также узнали у Альберта Карди-оглы, что общего между боксом и шахматами.

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Теги:
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