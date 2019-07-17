Мухин: за политическим "нет" России, стоит "нет" военное

Круглый стол на тему "Тревожные реалии современного мира: место и роль России спустя 74 года после Потсдамской конференции" состоялся в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Победить правду сложно, но такие попытки в мире проводятся постоянно, считает политолог. Он обратил внимание на то, что в мире уничтожаются артефакты, горят архивы, сносят памятники, искажают историю в учебниках.

"Переоценка ценностей произошла, теперь возможно все. Можно сказать, что СССР не победил во Второй мировой войне - на медали в США в числе победителей СССР нет. Мы должны понять, что возврата уже не будет, историография искажена. Апеллировать к прошлому, к советским учебникам - глупо. Мы должны перезагружать реальность, подвергать сомнению, что право сильного законный политический инструмент. Есть правовое поле, мы должны в нем присутствовать и возвращать страны, которые из него вышли, возможно, и с помощью новейшего вооружения, с помощью того, что наши военные потенциалы выравнены. Теперь за нашим нет политическим, стоит нет военное, вполне ощутимое. Сигналом к тому, чтобы мы вернулись обратно в правовое поле и создали реальную политическую конструкцию во всем мире, это возвращение Союзного государства, а в каком виде, посмотрим", - заключил Мухин.

Информационные вбросы и фейковые новости, политика санкций и торговые войны, "цветные" революции и спровоцированные вооруженные конфликты, постепенный крах системы стратегической стабильности и реальная угроза начала новой гонки вооружений – все это определяет картину современного мира.

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17 июля 1945 года начала работу Потсдамская конференция лидеров трех держав антигитлеровской коалиции. Принятые в Потсдаме решения "большой тройки" оказали существенное влияние на заключительный этап Второй мировой войны и послевоенное мироустройство. Но современный мир лишен системы сдержек и противовесов Ялтинско-Потсдамского миропорядка, избавлявшего Европу и мир от масштабных войн и потрясений до начала 90-х годов ХХ века.

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