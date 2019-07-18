Авидзба рассказал, какое абхазское вино больше всего любят россияне

Главный винодел предприятия ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал, какое абхазское вино предпочитает сам, а какому предпочтение отдают россияне.

Валерий Авидзба – один из тех людей, которые стояли у истоков создания абхазских вин.

"Мне нравятся все абхазские вина. Мне очень нравятся "Ашта Лаша" и "Атауад" - это два красных вина, которые мы выдерживаем в бочках один год. Эти вина очень хорошо идут на российский рынок. Из белых мне очень нравятся "Анакопия" и "Диоскурия" – это легкие и нежные вина. Но "Лыхны" можно пить и пить", это локомотив нашего производства. Это вино очень ходовое, и всей России больше всех нравится "Лыхны", - рассказал Авидзба.

Как отмечает винодел, в России на абхазское вино спрос очень велик.

"Спрос настолько велик, что мы еле успеваем производить, мы находимся на пределе производства. Мы где-то на третьем месте в мире после Франции и Италии по поставкам вин в Россию", - сообщил Валерий Авидзба.

Враги "аборигенов": почему исчезли многие сорта абхазского винограда>>

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.