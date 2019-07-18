Враги "аборигенов": почему исчезли многие сорта абхазского винограда

Как в Абхазии защищают виноградные плантации от вредителей и пытаются возродить местные сорта винограда, читайте в материале Sputnik.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Вредитель филлоксера стал одной из причин исчезновения многих сортов абхазского винограда в начале XX века, рассказал корреспонденту Sputnik заведующий гумистинского виноградного участка ООО "Вина и воды Абхазии" Юрий Адзинба.

"Это проблема возникла в Европе, откуда в начале XX века стали завозить виноградные саженцы, с которыми к нам попал вредитель филлоксера. Создали антифиллоксерный комитет у нас, и по его решению только в районе Келасура было уничтожено около 70 тысяч корней местного винограда. Сколько по всей Абхазии, сказать сложно", - отметил Адзинба.

Эти насекомые, объяснил Адзинба, сначала прокалывают корни винограда, отчего они вздуваются. После, в корнях поселяются бактерии, грибки и разрушают их.

В период борьбы с филлоксерой многие аборигенные сорта абхазского винограда исчезли, сохранить удалось лишь несколько, например, такие как качич, красный ачандарский виноград, ажьшкуакуа, агбажь, млахуы, ауасархуа. Некоторые из них сегодня в Абхазии встречаются в единичном экземпляре, что делает эти виды винограда особенно ценными.

Как отметил агроном, истребить виноградную филлоксеру окончательно не удалось. Насекомое все еще распространено в Абхазии, но в каком масштабе, еще нужно изучить.

Мраморные клопы – еще одна угроза для местного виноградарства. Сотрудники компании "Вина и воды" Абхазии бросили на борьбу с ними все силы.

"По разработанной программе мы проводим мероприятия по защите наших растений. Против клещей мы используем "акарицид", от бабочек и других насекомых "инсекту", для защиты от болезней – фунгициды. Во время лечения винограда мы в защитные средства добавляем инсектициды, которые уничтожают и мраморного клопа тоже. Вернее, уменьшают их количество", - рассказал Адзинба.

По мнению агронома, окончательно победить "вонючку" в Абхазии пока невозможно, можно лишь сокращать их популяцию.

"В последнее время количество мраморного клопа уменьшилось. Так говорят многие, но это еще точно неизвестно. Через месяц и дальше ситуация с ними, думаю, прояснится. У нас существенного урона от них нет", - сказал Адзинба.

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В июне 2019 года самая крупная компания по производству вина в Абхазии пригласила специалиста из Турции, профессора и доктора наук Гекхан Соулемазоглу по вопросу общей защиты растений на плантациях этого завода. Выводы, сделанные зарубежным специалистом, обрадовали виноделов.

"Он нас похвалил. Он побывал на всех наших плантациях и сказал, что они в довольно неплохом состоянии. Были некоторые замечания, о которых мы и сами знали, но для их решения нужны существенные вложения. Завтра должны приехать специалисты из Краснодара, с которыми мы тесно сотрудничаем в области защиты растений", - рассказал агроном.

Пока, по словам Адзинба, урожай абхазских сортов винограда, которые возрождают специалисты, не дотягивает до изготовления вина в промышленных масштабов.

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