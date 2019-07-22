Джинджолия о травмах: "поболит – пройдет" может перерасти в хроническую болезнь

Неважно, у обычного человека или спортсмена, любая травма требует осмотра специалиста. Нельзя к травме относится так - попью обезболивающее и все пройдет, отметила Джинджолия в беседе на радио.
"Если не лечить травму, то могут быть серьезные последствия. Все может перейти в хроническое состояние. По молодости можно не обратить на это внимание, но в дальнейшем на каком-то этапе жизни обязательно травма проявится, и тогда лечить придется либо оперативным вмешательством, либо останется на таком болезненном уровне, на котором есть ", - отметила Джинджолия.
По словам специалиста, стопроцентное восстановление спортсмена невозможно без реабилитации.
"Реабилитологи - это люди, которые занимаются восстановлением пациентов и возвращением их к обычной жизни. Если выявилась патология или человек получил травму, ему необходимо пройти реабилитацию. Стопроцентное восстановление невозможно без реабилитации, здесь не только лечебная физкультура, это ряд различных процедур, массаж, спектр услуг огромный для того, чтобы восстановить пациентов", - сказала Джинджолия.
Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.
Читайте также:
-
Напечатал, вставил, пошел: создан прорывной метод лечения сложных переломов>>
-
Как настоящие: зачем имплантатам маскироваться под живые ткани>>