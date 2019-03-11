Напечатал, вставил, пошел: создан прорывной метод лечения сложных переломов

Согласно исследованию российских ученых, чаще всего россияне ломают кости голени и руки. Сложных переломов, когда одновременно повреждены несколько костей, — примерно один процент. Сильнее всего страдают позвоночник, крестец, череп, кости таза и шейки бедра.

СУХУМ, 10 мар — Sputnik. До недавнего времени лучшим прогнозом для подобных пациентов считалась возможность ходить с опорой на палку. Однако благодаря развитию медицины и технологиям 3D-печати те, кто еще вчера не мог передвигаться, сегодня ведут активный образ жизни. Все дело в пересаженных искусственных суставах, каждый из которых изготавливают индивидуально под пациента и потому он не вызывает осложнений после имплантации, пишет Альфия Еникеева в матерниале для РИА Новости.

Ни одного промаха

В просторном коридоре клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова хирург-ортопед Ярослав Рукин обсуждает с 35-летним Сергеем Порваткиным план его лечения. Сергей, получивший несколько лет назад серьезную травму обеих ног, еще недавно передвигался с трудом — тазобедренные суставы были сильно деформированы. Сегодня мужчина ходит, опираясь на трость.

"Ярослав Алексеевич пообещал, что скоро мне имплантируют второй эндопротез, и тогда я смогу ходить совсем без палки. Мне врач так и сказал: "Почему вы с палкой ко мне пришли?" Но я боюсь нагружать вторую ногу. Ее-то пока не исправили", — сообщает Сергей, аккуратно укладывая в пакет медицинские документы после того, как все вопросы с врачом уже решены.

Он вместе с другими 33 пациентами стал участником программы клинической апробации первичного эндопротезирования с применением индивидуальных вертлужных компонентов, разработанных посредством прототипирования. В переложении на более понятный язык — всем этим людям вставили искусственные суставы из особого титанового сплава. Главная особенность этих имплантатов — их уникальность. Каждый из них был спроектирован индивидуально для пациента, а затем распечатан на 3D-принтере.

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"Благодаря такому подходу за два года у нас не было ни одного случая, чтобы протез не подошел, не прижился или возникли какие-нибудь иные осложнения. В настоящий момент достигнута практически стопроцентная точность по печати этих компонентов. Ни разу не было необходимости уходить на какие-то другие конструкции. Нам всегда удавалось их имплантировать правильно. Кроме того, еще не приходилось удалять эти компоненты по причине их расшатывания", — рассказывает заведующий травматолого-ортопедическим отделением УКБ № 1 доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Сеченовского университета Ярослав Рукин.

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Свой сустав — каждому пациенту

В затемненной комнате на первом этаже клиники делают компьютерную томографию (КТ) Виталию Иванову, который только готовится к операции по эндопротезированию. У него проблемы с коленным суставом. Пациент сначала неподвижно лежит в томографе, затем его просят в течение нескольких секунд медленно опускать и поднимать ногу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Помочь снова пойти

Полученное изображение с подробным описанием отправится к инженерам компании "ИТК Эндопринт". Те, в свою очередь, после тщательной обработки томограммы и обсуждений с лечащим врачом спроектируют модель будущего имплантата.

"После того как КТ передают нам, мы производим его сегментацию, проще говоря, чистим от лишней информации. Это нужно для того, чтобы получить виртуальную органическую модель состояния костей пациента в том месте, куда ему вставят искусственный сустав. После этого подробно обсуждаем с врачом сам случай, определяем, какими должны быть крепление имплантата, габаритные размеры и другие нюансы. После этого на компьютере мы проектируем дизайн искусственного сустава с учетом анатомических особенностей пациента. Каждый сустав создается индивидуально под определенного человека на основе его КТ. И только после того как хирург одобрит полученную 3D-модель, мы печатаем имплантат", — объясняет ведущий инженер "ИТК Эндопринт" Евгения Ефимова.

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Она показывает отверстие в 3D-принтере, куда надо засыпать очень мелкий титановый порошок. Под воздействием высоких температур внутри машины он начнет плавиться, и на выходе специалисты получат готовый искусственный протез из прочного титанового сплава.

"Очень важно, чтобы принтер был всегда чистый и в нем использовался только один вид материала. Это нужно, чтобы избежать вкрапления какого-нибудь другого материала. Ведь от этого зависит, приживется эндопротез или нет. Также вся камера принтера постоянно находится под аргоном. Это инертный газ. Он нужен для того, чтобы титановый порошок не контактировал с кислородом", — уточняет инженер.

Новые технологии по старому полису

"Весь процесс — от проведения компьютерной томографии до операции — мы сумели сократить примерно до недели. Когда работаешь с такими эндопротезами, медлить нельзя, ведь от момента КТ до имплантации не должно проходить более месяца, поскольку картинка за это время может измениться, и этот компонент больше не будет подходить", — подчеркивает Ярослав Рукин.

67-летний Виктор Лобочкин, прооперированный полгода назад, подтверждает слова врача. "Очень быстро все получилось, буквально за пару недель. И, знаете, я ведь 28 лет после аварии не мог нормально ходить, а теперь даже без тросточки получается. У меня очень сложный случай. Я обращался в зарубежные клиники, и там мне отказывали, говорили, что ничего сделать нельзя. А наши специалисты взяли меня в программу. Обещают, что мне этого протеза до конца жизни хватит", — улыбается пациент.

Российские врачи одними из первых в мире стали использовать эту технологию — подобные операции они проводят с 2016 года. Считается, что срок службы распечатанных эндопротезов не менее тридцати лет, хотя очень многое зависит от образа жизни самих пациентов.

По словам Ярослава Рукина, по временным и финансовым затратам это одна из наиболее перспективных технологий, потому высока вероятность, что в ближайшие несколько лет она будет доступна всем россиянам по полису ОМС.

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"В рамках программы мы всех пациентов прооперировали бесплатно, но сегодня стоимость таких имплантаций может достигать сотен тысяч рублей, если делать их в платных клиниках. Поэтому основная наша задача — создать определенные стандарты медицинской помощи, по которым государство будет бесплатно лечить этих пациентов", — отмечает врач.