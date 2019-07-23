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Вадим Чеха
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чеха: главное богатство Абхазии - люди

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Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха в пресс-центре Sputnik рассказал, что для него является открытием высокий потенциал страны.

Пресс-конференция "Гуманитарные проекты в Абхазии: проблемы и возможности" состоялась в пресс-центре Sputnik 23 июля.

Пресс-конференция
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В Абхазии я нахожусь более полугода. Весь этот период для меня является открытием высокий потенциал страны. Главное богатство Абхазии – это люди. Наша деятельность в сфере гуманитарного сотрудничества в сфере образования, культуры и науки помогает этот потенциал раскрыть, более эффективно использовать молодым людям свои способности для достижения высоких профессиональных результатов. Думаю, людской потенциал Абхазии позволит республике далее успешно развиваться, достигать новых вершин", - сказал Чеха в пресс-центре Sputnik.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) работает в Абхазии с 2009 года.

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Теги:
Представительство Россотрудничества в Абхазии


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