Чеха: главное богатство Абхазии - люди

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха в пресс-центре Sputnik рассказал, что для него является открытием высокий потенциал страны.

Пресс-конференция "Гуманитарные проекты в Абхазии: проблемы и возможности" состоялась в пресс-центре Sputnik 23 июля.

"В Абхазии я нахожусь более полугода. Весь этот период для меня является открытием высокий потенциал страны. Главное богатство Абхазии – это люди. Наша деятельность в сфере гуманитарного сотрудничества в сфере образования, культуры и науки помогает этот потенциал раскрыть, более эффективно использовать молодым людям свои способности для достижения высоких профессиональных результатов. Думаю, людской потенциал Абхазии позволит республике далее успешно развиваться, достигать новых вершин", - сказал Чеха в пресс-центре Sputnik.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) работает в Абхазии с 2009 года.