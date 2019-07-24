Экзеков о съезде 1994 года в Абхазии: судьбоносный для абхазо-абазинского народа

О значении II Всемирного Абхазо-абазинского Конгресса, который проходил 25 лет тому назад, и о том, что сегодня делается для реализации провозглашенных тогда задач на радио Sputnik рассказал Председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муса Экзеков.

"II Конгресс Всемирного абхазо-абазинского (Абаза) народа сложно переоценить. Он был без преувеличения судьбоносным для всего народа. Ведь этот съезд проходил уже в свободной независимой Абхазии, чья суверенность была достигнута, в том числе, благодаря консолидации абхазо-абазинского народа и братских народов Северного Кавказа. Был заложен прочный фундамент для воссоединения народов абаза и взят курс на установление новых связей и контактов с абхазо-абазинской диаспорой, проживающей более чем в 50 странах мира", - отметил Экзеков.

По словам председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского Конгресса, с тех пор была проделана большая работа во главе с Тарасом Шамба, нацеленная на этнокультурное единство народа абаза.

"С марта 2018 года Конгресс работает в новом составе с новым уставом, цели и задачи которого не отличаются по основным принципам. Но, с точки зрения реализации уставных целей и задач, утвержден иной подход. Мы видим активных членов конгресса в каждом населенном пункте проживания народов абаза, объединенных в молодежные и женские советы, советы старейшин. На ближайшие пять лет утвержден план, в соответствии с которым в каждом населенном пункте Абхазии будут созданы общественные советы из числа активных граждан. Их задачей будет - понять, как жители тех или иных населенных пунктов видят развитие окружающей среды. После Конгресс будет содействовать написанию индивидуальных программ развития для каждого населенного пункта и совместно с жителями уверенно идти к их реализации", - рассказал Экзеков в эфире радио Sputnik Абхазия.

По его словам,также ведется активная работа по поиску и учету соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья.

II съезд Всемирного абхазо-абазинского Конгресса прошел 24 июля 1994 года.

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