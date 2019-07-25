Такие обстоятельства: Николай Медвенский об итогах экспедиции на Санчару

О ходе экспедиции по поиску останков бойцов Великой Отечественной войны в горах Абхазии и ее итогах на радио Sputnik рассказал руководитель Международной военно-исторической поисковой экспедиции "Санчара. Высокогорный фронт 2019", историк Николай Медвенский.

По результатам экспедиции у мемориала защитникам Кавказа, в селе Псху, были захоронены фрагменты костных останков, найденные в десяти пунктах. Также были приведены в порядок могилы солдат Красной армии. У подножья перевала Чамашха была установлена мемориальная плита, проинформировал руководитель экспедиции Медвенский.

Историк также отметил, что были обнаружены предметы воинского снаряжения, обмундирования и вооружения, которые в будущем пополнят фонды Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.

Историк в беседе на радио отметил, что получил огромное облегчение, что удалось найти и захоронить останки красноармейцев.

"Я получил удовлетворение от того, что удалось исправить ту ошибку, которая была совершена в отношении этих несчастных людей, когда десятилетиями они лежали незахороненными. Огромное облегчение в том, что нашли хоть кого-то. Нельзя пройти мимо них или прикопать, они заслуживают того, чтобы их захоронили достойно, по-человечески", - подчеркнул Медвенский в беседе на радио.

Международная военно-историческая экспедиция "Санчара. Высокогорный фронт-2019" проходила в селе Псху с 10 по 21 июля.

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