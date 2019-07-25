Медвенский об экспедиции на Санчару: исправили ошибку в отношении несчастных людей

Завершилась Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Санчара. Высокогорный фронт-2019".
"По результатам экспедиции у мемориала защитникам Кавказа, который расположен в центре села Псху, были захоронены фрагменты костных останков, найденные в десяти пунктах. Также мы привели в порядок могилы солдат Красной армии, которые расположены в горной лесистой местности. У подножья перевала Чамашха была установлена мемориальная плита. Были выявлены окопы, стрелковые и пулеметные ячейки, позиции минометных батарей, откуда, судя по количеству стреляных гильз, велся интенсивный ружейно-пулеметный и минометный огонь. Были обнаружены предметы воинского снаряжения, обмундирования и вооружения, которые пополнили фонды Государственного музея Боевой Славы", - сказал Медвенский.
Историк в беседе на радио отметил, что получил огромное облегчение, что удалось найти и захоронить останки красноармейцев.
"Я получил удовлетворение от того, что удалось исправить ту ошибку, которая была совершена в отношении этих несчастных людей, когда десятилетиями они лежали незахороненными, ведь тогда было гораздо больше возможностей, еще были живы непосредственные участники тех событий, гораздо лучше сохранились бы медальоны. Огромное облегчение в том, что нашли хоть кого-то, хоть часть солдата. Я подчеркну, что на это раз были захоронены фрагменты костных останков. Это фрагменты солдат, офицеров. Нельзя пройти мимо них или прикопать, они заслуживают того, чтобы их захоронили достойно, по-человечески", - сказал Медвенский.
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