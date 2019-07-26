Такие обстоятельства: Заур Эшба о сухумском аэропорте

О том, каковы перспективы что сухумский аэропорт реально заработает, когда это может произойти, какие перевозки возможно будут осуществляться, и станет ли он рентабельным в беседе на радио Sputnik рассказал начальник отдела государственного регулирования гражданской авиации Госуправления Абхазии по транспорту Заур Эшба.

Абхазия, в случае запуска сухумского аэропорта рассчитываем на большой пассажиропоток со всей России сказал Эшба в беседе на радио.

"Приоритетными направлениями станут Москва, Ростов, европейская часть России, восток России. Туристов много, а современный турист любит экономить время, а это возможно только на самолете. Пассажиропоток, я думаю, будет достаточен для того, чтобы аэропорт заработал рентабельно", - отметил Эшба.

Гость в студии также сказал что аэропорт позволил бы разгрузить российско-абхазскую границу.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч пассажиров в сутки, зимой до 1 тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт. К 2000 году полосы полностью разминировали, старое здание аэровокзала отремонтировали и стали использовать их для осуществления внутренних полетов: в село Псху и приема спецрейсов ООН и самолетов из России.

Читайте также: