Подготовка к взлету: как будут реанимировать сухумский аэропорт

О том, сколько пассажиров будет принимать сухумский аэропорт в будущем, как будут решать проблему с нехваткой специалистов и что означает присвоенный ему международный код "URAS", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Присвоить атрибуты

Принятие каждого из трех пунктов повестки дня Кабинета Министров Абхазии о судьбе аэропорта "Сухум" в Бабушаре, сопровождалось аплодисментами. Многие назвали эти вопросы историческими и важными для всей страны. Правда, точная дата, когда аэропорт будет готов к международному авиасообщению, пока не названа.

В первую очередь министры единогласно проголосовали за проект распоряжения главы государства Рауля Хаджимба "О придании аэродрому международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба статуса аэродрома совместного базирования".

"Открыть аэродром международного аэропорта города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинбы для выполнения международных полетов воздушных судов", - зачитал текст постановления Кабмина председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

Вахтанг Пипия рассказал, что работа над проектом началась в 2018 году.

"Был привлечен российский инвестор, который согласился вести проектно-сметные работы на этом объекте. В течение следующего месяца полностью заканчивается составление проектно-сметных документов, и к этому времени мы должны присвоить аэропорту соответствующие атрибуты", - отметил Пипия.

Он добавил, что расчет идет не только на пассажиропотоки, но и грузоперевозки. Прогнозируемая рентабельность объекта сравнима с 30% от показателей 1988 года. То есть от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал проект распоряжения на совещании Кабинета Министров. Премьер-министр страны Валерий Бганба уточнил, что совместное базирование позволяет использовать аэродром аэропорта как гражданской авиацией, так и государственной – военной, МЧС, санитарной авиацией и других силовых структур.

Код - "URAS"

Второй проект постановления, который приняли министры, был о присвоении буквенного кода сухумскому аэропорту, без которого невозможно проводить регулярные международные воздушные перевозки, полеты, развитие воздушного сообщения.

В соответствии со статьей 47, 48 Воздушного кодекса Абхазии и соглашения между правительствами Абхазии и России о сотрудничестве в области воздушного транспорта от 17 февраля 2010 года, принципами и нормами международного права и договоров, международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству республики присвоен четырехбуквенный код "URAS".

Начальник отдела государственного регулирования гражданской авиации Государственного управления по транспорту Заур Эшба расшифровал эту аббревиатуру.

"Это установленный еще в советское время код Международной организации гражданской авиации. Выдавался он территориально, и на сегодняшний день у всего постсоветского пространства первая буква кода – "U". Мы находимся, как и раньше, в ростовской воздушной зоне – это вторая буква "R", буква "А" – Абхазия, "S" - это Сухум", - объяснил Эшба.

Он отметил, что ростовская воздушная зона позволит Абхазии пользоваться центром управления полетами и диспетчерской службой.

Для того чтобы отсеять возможные недопонимания в обществе в связи с тем, в какую воздушную зону будет входить сухумский аэропорт, глава государства Рауль Хаджимба подчеркнул, что этот факт никак не ограничивает суверенитет республики.

Диспетчеры почти готовы

За 27 лет простоя сухумского аэропорта страна потеряла большое количество специалистов, и восполнить пробелы в этом направлении в короткие сроки сложно, с сожалением сказал Заур Эшба. Он считает, что настало время приступить к подготовке квалифицированных кадров с привлечением граждан страны.

У командующего ВВС Абхазии Адгура Гунба позитивный настрой. Он сказал, что все технические вопросы можно решить легко и быстро. Что касается специалистов, в Абхазии уже есть четверо молодых диспетчеров, которые получили образование в России по госзаказу от Минобороны Абхазии.

"Их переучивание займет около полутора месяцев, и они будут готовы. Авиационно-технический состав в основном мы тоже посылали на обучение с такой целью, чтобы они могли работать и в гражданской авиации, и в военной. Все это было продумано и, благодаря решению президента и министра обороны, они у нас есть", - отметил Гунба.

На заседании Кабмина также приняли постановление о подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих работу аэропорта "Сухум".

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