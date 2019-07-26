Эшба о запуске сухумского аэропорта: всегда говорил, что впервые слышу, но не сейчас

Власти Абхазии планируют восстановить аэропорт Сухума для международного авиасообщения, такая перспектива обсуждалась на заседании Кабмина в пятницу 26 июля.
Начальник отдела государственного регулирования гражданской авиации госуправления Абхазии по транспорту Заур Эшба в беседе на радио отметил что работа над проектом велась больше года.
"Разговоры и намерения запустить аэропорт возможно и были, но, если были бы подписаны договоры и человек захотел бы вложить в него деньги и отремонтировать, он бы сделал. Работа над сегодняшним проектом началась не вчера, уже год как в Абхазию приезжают специалисты, они проводили исследование полос и в целом самого объекта", - отметил Эшба.
По словам Заура Эшба есть надежда, что после реализации проекта аэропорт начнет функционировать.
"Уже 25 лет как меня спрашивают: правда, что аэропорт открывают? Я всегда отвечал: впервые слышу, но не сейчас", - отметил Эшба.
Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия 27 июля в 08:45 и 13:45.
Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч пассажиров в сутки, зимой до 1 тысячи.
В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт. К 2000 году полосы полностью разминировали, старое здание аэровокзала отремонтировали и стали использовать их для осуществления внутренних полетов: в село Псху и приема спецрейсов ООН и самолетов из России.
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