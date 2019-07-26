Эшба о запуске сухумского аэропорта: всегда говорил, что впервые слышу, но не сейчас

О том, каковы перспективы что сухумский аэропорт реально заработает и станет ли он рентабельным в беседе на радио Sputnik рассказал начальник отдела государственного регулирования гражданской авиации госуправления Абхазии по транспорту Заур Эшба.

Власти Абхазии планируют восстановить аэропорт Сухума для международного авиасообщения, такая перспектива обсуждалась на заседании Кабмина в пятницу 26 июля.

Начальник отдела государственного регулирования гражданской авиации госуправления Абхазии по транспорту Заур Эшба в беседе на радио отметил что работа над проектом велась больше года.

"Разговоры и намерения запустить аэропорт возможно и были, но, если были бы подписаны договоры и человек захотел бы вложить в него деньги и отремонтировать, он бы сделал. Работа над сегодняшним проектом началась не вчера, уже год как в Абхазию приезжают специалисты, они проводили исследование полос и в целом самого объекта", - отметил Эшба.

По словам Заура Эшба есть надежда, что после реализации проекта аэропорт начнет функционировать.

"Уже 25 лет как меня спрашивают: правда, что аэропорт открывают? Я всегда отвечал: впервые слышу, но не сейчас", - отметил Эшба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия 27 июля в 08:45 и 13:45.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч пассажиров в сутки, зимой до 1 тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт. К 2000 году полосы полностью разминировали, старое здание аэровокзала отремонтировали и стали использовать их для осуществления внутренних полетов: в село Псху и приема спецрейсов ООН и самолетов из России.

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