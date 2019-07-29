Хурхумал об инфекциях: больше грамотных - меньше болезней

Заведующая взрослым отделением Сухумской городской инфекционной больницы Камилла Хурхумал рассказала на радио Sputnik о том, какая ситуация с инфекционными заболеваниями в летний период.

Врач сообщила, что в этом году сравнительно с аналогичным периодом прошлых лет заметно меньше обращений в больницу.

"В летний сезон в основном жалобы из-за ротавирусной и энтеровирусной инфекций. Обе они протекают с проявлением кишечного синдрома, с рвотой и температурой. Энтеровирусная инфекция начинается с заложенности носа, першения в горле, повышения температуры до 37-38 градусов, а дальше кишечные проявления - жидкий стул, тошнота. Если говорить о ротавирусной инфекции, то это сразу же повышение температуры, многократная рвота и жидкий стул. Данные заболевания лечатся симптоматически", - сказала Хурхумал.

По ее мнению, количество тех, кто заболел этими инфекциями, намного меньше благодаря профилактическим работам, не так часто покупают еду с рук, больше уделяют внимание гигиене.

"Резервуаром инфекции является сам человек. Морская вода, кончено, тоже имеет значение, но не настолько, насколько об этом говорят", - отметила Хурхумал.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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