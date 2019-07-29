Тания об участии Абхазии в фестивале перца в Италии: мягкая дипломатия через острую аджику

Посол по особым поручениям МИД Абхазии, руководитель аппаратов Муссы Экзекова в ВААК и "Алашара" Кан Тания сообщил, какие горизонты открывает для Абхазии участие в фестивале перца в Италии.

Абхазия примет участие в Международном фестивале перца в Италии, рассказал Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии руководитель аппаратов Муссы Экзекова в ВААК и "Алашара" Кан Тания.

"Наш стенд почетный, потому что мы впервые участвуем в этом фестивале. В итальянском Сенате прошла презентация, официальная инаугурация фестиваля, во время которой распространили брошюрки, в которых есть страница, посвященная абхазской аджике и в целом Абхазии. Для Абхазии участие в подобных фестивалях очень важно. Это еще одна возможность рассказать об Абхазии, мы ищем самые креативные пути для этого ввиду тех сложностей, которые присутствуют на международной арене. Подобная мягкая сила, общественная дипломатия дает нам возможность рассказать об Абхазии", - сказал Кан Тания.

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В 2019 году Фестиваль пеперончино (острого перца) в Диманте пройдет с 11 по 15 сентября. Как правило, дата его проведения выпадает на вторую неделю сентября. Этот ежегодный праздник является одним из самых ожидаемых гастрономических событий на Калабрии. Каждый год фестиваль посещают более 100 тысяч человек, в основном благодаря царящей здесь атмосфере праздника и веселья. Главным героем праздника, конечно же, является перец чили (peperoncino) который широко используется в гастрономии Калабрии и считается самым острым в Италии.

Подробнее об этом читайте в материале: Острая абхазская>>