Острая абхазская: аджику представят на фестивале перца в Италии

"Международный фестиваль перца" будет проходить в итальянском городе Диаманте с 11 по 15 сентября.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия примет участие в "Международном фестивале перца" в Италии, сообщил Sputnik посол по особым поручениям МИД Абхазии, руководитель аппаратов Муссы Экзекова в "ВААК" и "Алашара" Кан Тания.

"Ежегодно фестиваль собирает до 150 тысяч посетителей, съезжаются все любители перца. В прошлом году, в ходе очередного визита в Италию, мы познакомились с одними из организаторов фестиваля. Мы рассказывали об аджике, в целом об Абхазии, о нашей культуре и соответственно о кухне, когда мы дошли до аджики, они заинтересовались, мы им рассказали, что это и из чего делается. Тогда они предложили нам принять участие в фестивале перца", - рассказал Тания.

Благодаря Вито Гриттани (посол по особым поручениям МИД Абхазии в Италии и странах Европейского Союза – ред.), который провел организационную работу, стенд Абхазии был зарегистрирован, сообщил Тания.

"Наш стенд почетный, потому что мы впервые участвуем в этом фестивале. В итальянском сенате прошла презентация, официальная инаугурация фестиваля, во время которой распространили брошюрки, в них есть страница, которая вся посвящена абхазской аджике и в целом Абхазии", - подчеркнул он.

Для Абхазии участие в подобных фестивалях очень важно, заметил Кан Тания.

"Это еще одна возможность рассказать об Абхазии, мы ищем самые креативные пути для этого ввиду тех сложностей, которые присутствуют на международной арене. Подобная мягкая сила, общественная дипломатия дает нам возможность рассказать об Абхазии", - сказал он.

Продукцию для выставки представит семья Астамура Кортава и Гунды Хюитт, которая живет в Великобритании. "Они любезно согласились предоставить свою продукцию, товар имеет все сертификаты европейского качества, поэтому без проблем может быть выставлен на этом стенде", - проинформировал Тания.

Организовали участие Абхазии в "Международном фестивале перца" в Италии Дипломатическое представительство Абхазии в Италии и странах ЕС и Всемирный абхазо-абазинский конгресс.

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