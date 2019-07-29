Швыткин о действиях США в Сирии: агрессор прибыл без приглашения

Российский Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии и в разграблении сирийских нефтяных объектов. В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия американцев.

Инструкторы США готовят крупное вооруженное формирование в районе 55-километровой зоны вокруг сирийского Эт-Танфа, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге в Минобороны.

По его словам, общая численность боевиков достигает 2700 человек. Часть из них прошла подготовку в Эт-Танфе, их перебрасывают вертолетами ВВС США в Заевфратье.

Помимо этого, по словам Рудского, американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений на восточном берегу Евфрата, по сути отобрав у террористической группировки ИГ* контрабандный бизнес. В частности, организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак".

В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия американцев.

"Ситуация сегодня такова, что американцы вокруг своей базы в Сирии "очертили круг" и сказали, что будут расстреливать всех, кто пройдет эту линию, как говорится, без суда и следствия. Нужно отметить, что США используют данную территорию для предоставления отдыха боевикам ИГ*, а также их перевооружения. США манипулируют боевиками как силой для достижения своих целей. А цели простые: нанести урон САР, подорвать военную составляющую поддержки президента Башара Асада, одновременно нанести урон экономике – разграблять нефтепроводы и хранилища, что они сейчас и делают. (Президент США) Дональд Трамп ранее продекларировал вывод американских войск с территории Сирии. Считаю, что они должны незамедлительно покинуть территорию САР. Они прибыли безо всякого приглашения, без одобрения соответствующих международных организаций. И иначе как агрессором их никак не назовешь", – сказал Юрий Швыткин.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

Генштаб России: американцы грабят Сирию под прикрытием авиации>>

В декабре 2018-го Вашингтон объявил об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из арабской республики. Тем не менее в стране все еще остаются американские военные и проводятся локальные операции.

Так, в понедельник самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, погибли мирные жители.

*Террористическая организация, запрещенная в России.