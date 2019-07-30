Чачхалия о Рушбее Смыр: его поэзия из глубины народной

29 июля на 70 году жизни скончался Народный поэт Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Рушбей Смыр.

Денис Чачхалия перевел несколько стихов Рушбея Смыр на русский язык.

Многие популярные стихи Смыр, которые известны любителям поэта в Абхазии историку, поэту и переводчику Денису Чачхалия и его студентам довелось слышать с первых прочтений автора.

"Я считаю, что нам очень повезло, что мы в живую могли слышать будущего Народного поэта. Что касается Народного поэта, то это звание архаичное, я считаю его устаревшим, но у Рушбея были, что называется, именно от земли и поэзия, и стилистика его, и его темперамент, и патриотичность. Это все было очень из глубины народной. И наверное из современных поэтов это никому так не подходит и не подходило бы, как это подошло Рушбею Смыр", - сказал Денис Чачхалия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Ушел из жизни Народный поэт Абхазии Рушбей Смыр>>

Рушбей Смыр родился 13 февраля 1950 года. В 1972 году поэт поступил на филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, но из-за проблем со зрением ему пришлось оставить учебу на втором курсе.

С 1970 по 1975 годы работал библиотекарем турбазы "Псырдзха" в Новом Афоне. Стихи поэта с 1968 года регулярно печатались в изданиях "Алашара", "Аҟәа-Сухум", "Аԥсны ҟаԥшь".

В 1973-м вышел первый сборник стихов поэта "Танец звезд". Многие стихотворения автора положены на музыку и уже несколько десятилетий неизменно исполняются на абхазской эстраде. Главная тема творчества Смыр — судьба родной Абхазии, ее истории и будущего.

Рушбей Смыр стоял у истоков национально-освободительного движения республики. Принимал участие в событиях 1977-1979 и 1989 годов против политики Грузии, направленной на ущемление прав абхазов.

Интервью, которое поэт дал Sputnik Абхазия в 2014 году, читайте на национальной версии портала Sputnik.