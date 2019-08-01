Барциц: избитым брендам Абхазии туристы предпочитают новые направления

Заместитель министра по курортам и туризму республики Абхазия Астамур Барциц в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал, как проходит туристический сезон в восточной Абхазии.

По словам Барциц, гости Абхазии проявляют интерес не только к брендовым туристическим объекта Абхазии, их также интересуют новые направления, в частности, восточная Абхазия.

"Турситы, посетив Абхазию однажды, влюбляются в нее и из года в год приезжают в республику. Брендовые экскурсионные места, такие как Рица и Новый Афон для них становятся избитыми, и они предпочитают открывать для себя Абхазию по-новому, в частности, восточную Абхазию. И поток туристов и экскурсантов в этом направлении увеличивается на экскурсионные объекты Отапская пещера, Киндгские источники. В Ткуарчале очень шикарный благоустроенный объект с водопадами. Все соответствует нормам безопасности", - отметил Барциц в пресс-центре Sputnik Абхазия.

1 августа в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, в рамках которой представители Минтуризма и туристического бизнеса обсудили факторы, которые влияют на повышение туристического интереса к Абхазии.

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