Парапланерист о полетах над Абхазией: каждый раз, как первый

Парапланерист Иван Удот в эфире радио Sputnik рассказал, почему облюбовал Абхазию для занятий этим экстремальным видом спорта и чем в этом уступает соседний Сочи.

Российский парапланерист со стажем Иван Удот уже несколько лет подряд приезжает в Абхазию. Для полетов он облюбовал окрестности горы Мамзыщхи, которая, по его словам, идеально подходит для занятий этим экстремальным видом спорта.

"В Абхазии меня привлекают особенности видов, здесь хорошо сочетаются море, горы, доступность подъезда к стартовой площадке. Уникальность, я считаю, в этом. И конечно, в Абхазии часто бывает летная погода", - рассказал Удот.

По словам парапланериста, в Сочи условия для полета совершенно не похожи на абхазские.

"В Абхазии близко к побережью находятся очень высокие горы, они позволяют совершать такие полеты. В Сочи расположен аэропорт, в связи с чем полеты в районе моря запрещены", - сказал Иван Удот.

Спортсмен отметил, что каждый полет на параплане отличается от другого.

"Эмоциями мы заряжаемся от пассажиров, особенно от тех, кто летает впервые. Можно сказать, что каждый полет, как в первый раз", - подчеркнул собеседник.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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