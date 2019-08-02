Дбар о новоселье репатриантов в Абхазии: теперь не на птичьих правах

Беслан Дбар назвал новоселье 48 семей значимым событием, потому что они ждали этого дня много лет.

"Было столько радостных взглядов, было столько приветствий и поздравлений - я давно не видел столько положительных эмоций. Люди с восторгом и открытой душой поздравляли друг друга и нас, кто внес определенный вклад в этот проект, который пока еще не завершен. Проект мы начали полтора года назад. Учитывая, что наши соотечественники репатриировались на свою историческую родину, они на птичьих правах были вынуждены находиться здесь, снимать квартиры. Одни это осиливали, другие нет. У кого-то была сезонная работа, сезон завершался, денег нет – снимать квартиру невозможно. Было очень много проблем. Я считаю, что для этих сорока восьми семей все проблемы, которые были связаны с жильем, в ближайшее время будут сняты. Для тех, кто вернулся на свою историческую родину, это большущий подарок. В некоторых странах на пустом месте ставили палатку и заселяли репатриантов, как, например, в Израиле, а мы можем предоставлять капитальные строения и новые квартиры", - рассказал министр.

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В Абхазии действует конституционный закон республики "О репатриантах", по которому в отношении вернувшихся на постоянное место жительства абхазов и абазин в течение пяти лет действует статус репатрианта, в этот период Министерство по репатриации оказывает репатриантам финансовую помощь, предоставляет земельные участки и жилье, помогает в адаптации к новой среде.

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