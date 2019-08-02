Ключи от дома: 48 семей репатриантов получили квартиры в селе Мачара

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Ключи от новых квартир вручили 48 семьям репатриантов, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия министр по репатриации Беслан Дбар.

"Этот проект был начал полтора года назад, было запланировано строительство четырех многоквартирных домов, два из них близки к завершению, в одном доме все работы завершены, и мы выдали квартиры в этом доме", - добавил он.

Новые квартиры репатриантам выдали в многоквартирном доме, расположенном в селе Мачара Гулрыпшского района. Сейчас идет строительство жилья для 96 семей репатриантов, рассказал министр.

© Sputnik Дома для репатриантов в селе Мачара

"Ключи от новых квартир были вручены репатриантам, которые приехали в республику из Сирии, Иордании, Египта, Турции, Северного Кавказа", - сообщил Дбар.

Ранее Министерство по репатриации оплачивало съемное жилье семьям, которым теперь выдали новые квартиры, подчеркнул он. Ежегодно сумма, которую оплачивало министерство, доходила до 600 тысяч рублей, рассказал он.

"Сэкономленные на съеме жилья финансы можно будет использовать при строительстве других домов", - сказал министр. Среди счастливых обладателей нового жилья, есть те, кто ждал получение квартиры десять лет, отмечает Беслан Дбар.

Распределение квартир происходило по жребию, подчеркнул министр по репатриации.

"Мы провели жеребьевку, каждый подходил, выбирал бумагу, на которой были указаны этаж, номер квартиры", - сообщил он.

При выборе семей, которым выдали квартиры, учитывалось несколько критериев: ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, родители-одиночки, многодетные семьи.

Читайте также: