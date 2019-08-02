Долгов о перемирии в Идлибе: важный этап урегулирования сирийского конфликта

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в эфире Sputnik прокомментировал нынешний этап переговоров по урегулированию сирийского конфликта в ходе Астанинского процесса.

Долгов о перемирии в Идлибе: важный этап урегулирования сирийского конфликта /

На переговорах в ходе Астанинского процесса большая часть делегации вооруженной сирийской оппозиции выразила согласие на перемирие в Идлибской зоне деэскалации.

Договор о перемирии распространяется только на оппозицию, чьи представители участвуют в переговорах в Казахстане.

Накануне, пока в Нур-Султане проходила трехсторонняя встреча первого дня Астанинского процесса, Сирийское телевидение объявило о прекращении огня в Идлибе с пятницы. Условием для перемирия названо выполнение договоренностей российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года, отход боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны, а также вывод тяжелой артиллерии.

То, что сирийская оппозиция на переговорах в ходе Астанинского процесса выразила согласие на перемирие в Идлибской зоне деэскалации, важный этап на пути урегулирования сирийского конфликта, считает эксперт.

"Зона деэскалации была создана на основе соглашения между Турцией и Россией. Часть радикальной сирийской оппозиции нарушала соглашение и создание зоны деэскалации. Сейчас заявление о том, что сирийская оппозиция согласна на перемирие – позитивный этап, это возвращение к той ситуации, которая должна была быть в районе Идлиба", - сообщил Долгов.

Он отметил, что вопрос создания Конституционного комитета - сложный вопрос, и есть существенные разногласия у разных участников создаваемого комитета, как представителей сирийского правительства, так и оппозиции".

Но работа в этом направлении ведется. Насколько вопрос будет решен к сентябрю, сложно сказать. Говорилось о разных датах начала работы Конституционного комитета, но они не были выполнены. Что касается нынешнего этапа, то он более позитивный, но вопросы и проблемы остаются в работе и составе Конституционного комитета", - сказал Долгов.

Он отметил, что переговоры в этом направлении должны продолжаться, поскольку это единственный безальтернативный путь решения сирийского конфликта, создание новой Конституции.

Переговоры по межсирийскому урегулированию проходят в столице Казахстана с января 2017 года. За полтора года в Астане состоялись девять раундов с участием правительства Сирии, ООН и представителей сирийской вооруженной оппозиции.Странами-гарантами Астанинского процесса выступают Россия, Турция и Иран. Казахстан предоставляет площадку для переговоров.