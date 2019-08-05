Жилин о возобновлении боев в Идлибе: в Сирии действуют не просто террористы

Сирийская армия объявила о продолжении военной операции против террористов в провинции Идлиб.

Как заявило командование сирийских Вооруженных сил, решение возобновить огонь было принято в связи с несоблюдением боевиками режима перемирия и невыполнением Анкарой российско-турецких договоренностей, достигнутых в прошлом году в Сочи.

"Армия будет отвечать на любую агрессию, на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечении его безопасности", – цитирует военных сирийское государственное телевидение Ikhbariya.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал ситуацию.

"Было понятно, что возобновление боевых действий возможно, поскольку в Сирии действуют не просто террористы. В Сирии террор используется как оружие третьей мировой войны. А когда террор спонсируют такие государства как США, Британия, другие страны, то, конечно, с ним очень сложно бороться. Все были свидетелями того, что у террористов находили современное высокотехнологичное оружие – натовское, включая беспилотники. Все знают, что с террористами работают инструкторы из частных военных компаний – американских и британских. Американские спецслужбы снабжают террористов данными разведки. Поэтому ничего удивительного нет. Это затяжной конфликт. И до тех пор, пока не будет пресечена эта поддержка террористов, там будет продолжаться так называемая война. Очевидно, что после разгрома основных сил ИГИЛ, американцы поменяли тактику и фактически речь идет о том, чтобы использовать террористов в партизано-диверсионной деятельности. Это тоже очень сложно пресекаемо. Но я верю в то, что в итоге там сирийская армия дожмет ситуацию", – считает Александр Жилин.

Первого августа, во время переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане, было подписано соглашение о режиме прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе. В том числе речь шла об отводе вооружений на 20 километров от линии соприкосновения. Однако уже на следующий день Дамаск обвинил Анкару в невыполнении своих обязательств.

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