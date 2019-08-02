Гражданин и начальник: Дбар о новоселье репатриантов

Ключи от новых квартир вручили 48 семьям репатриантов, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия министр по репатриации Беслан Дбар.

"Этот проект был начал полтора года назад, было запланировано строительство четырех многоквартирных домов, два из них близки к завершению, в одном доме все работы завершены, и мы выдали квартиры в этом доме", - добавил он.

Новые квартиры репатриантам выдали в многоквартирном доме, расположенном в селе Мачара Гулрыпшского района.

"Было столько радостных взглядов, было столько приветствий и поздравлений - я давно не видел столько положительных эмоций. Люди с восторгом и открытой душой поздравляли друг друга и нас, кто внесли определенный вклад в этот проект, который пока еще не завершен. Проект мы начали полтора года назад. Учитывая, что наши соотечественники репатриировались на свою историческую родину, они на птичьих условиях были вынуждены находиться здесь, снимать квартиры. Одни это осиливали, другие нет. У кого-то была сезонная работа, сезон завершался, денег нет – снимать квартиру невозможно. Было очень много проблем. Я считаю, что для этих сорока восьми семей все проблемы, которые были связаны с жильем, в ближайшее время будут сняты. Для тех, кто вернулся на свою историческую родину, это большущий подарок. В некоторых странах на пустом месте ставили палатку и заселяли репатриантов, как, например в Израиле, а мы можем предоставлять капитальные строения и новые квартиры", - рассказал министр.

Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.

Ключи от дома: 48 семей репатриантов получили квартиры в селе Мачара>>

Председателями Госкомитета Абхазии по репатриации в разное время были Нугзар Ашуба, Феня Авидзба, Гиви Допуа, Аполлон Шинкуба, Анзор Мукба, Зураб Адлейба, Хрипс Джопуа, Вадим Харазия. В настоящее время Министерство по репатриации возглавляет Беслан Дбар.

В Абхазии действует конституционный закон республики "О репатриантах", по которому в отношении вернувшихся на постоянное место жительства абхазов и абазин в течение пяти лет действует статус репатрианта, в этот период Госкомитет оказывает репатриантам финансовую помощь, предоставляет земельные участки и жилье, помогает в адаптации к новой среде.