Сабуа: течение моря в шторм отнимет силы у самого сильного человека

6 августа водолазы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии обнаружили тело 19-летнего жителя Очамчыры, утонувшего во время шторма в Гагре в понедельник 5 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник 5 августа сотрудники МЧС также обнаружили и вытащили из воды туриста из Москвы, 1984 года рождения, также купавшегося в море в Гагре в шторм. Он был доставлен в гагрскую городскую больницу, однако позже скончался, проинформировали в МЧС Абхазии.

"В мировой практике известно, что заходить в море в шторм запрещено. Но у нас есть молодые ребята, которые любят рискнуть. Помимо того, что во время шторма на море большие волны, там и подводное течение сильное. Буквально если заплыть на 10-15 метров от берега, выйти будет очень сложно. Течением будет уносить и силы иссякнут, какой бы сильный и молодой человек не был, к сожалению, он тонет. Все, и отдыхающие, и местные жители знают, что у нас фактически ни на одном пляже нет спасателей, хотя пляжи должны быть готовы и должна быть спасательная лодка. Тем не менее, когда море неспокойное, такие люди не работают, потому что в это время нельзя заходить в воду. В шторм волна может накрыть у берега и унести течением. Но, к сожалению, не все это понимают", - отметил Сабуа.

Тенгиз Сабуа сообщил, что летом 2019 года в Абхазии утонули три человека, больше всего трагических случаев на воде приходится на август месяц.

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