Чежия о переходе Акаба в профессиональный бокс: есть шанс

Абхазский боксер Батал Чежия в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что воспитанник сухумской школы бокса Лаша Акаба получил приглашение на просмотр в Москву.

Воспитанника школы бокса города Сухум 17-летнего Лашу Акаба пригласили на просмотр в московский клуб "Bupas Gym".

"Лаша - кандидат в мастера спорта России, мастер спорта Абхазии. Любительским спортом он занимается уже восемь лет. Победитель многих международных турниров. Ему выпал шанс перейти в профессиональный бокс, он хочет тренироваться и дальше. К сожалению, таких возможностей в Абхазии нет, поэтому было принято решение приехать в Москву и тренироваться здесь", - отметил Чежия.

Абхазский боксер, который также тренируется в московский клуб "Bupas Gym", высказал мнение, что у Акаба есть все шансы перейти в профессиональный бокс.

"Тренировки уже идут, Лаша тренировался под руководством российских тренеров, они довольны, я думаю, что все должно получиться", – отметил Чежия.

Акаба занимается любительским боксом на протяжении восьми лет. За это время неоднократно становился победителем международных боксерских турниров.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.