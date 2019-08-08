Чежия о переходе Акаба в профессиональный бокс: есть шанс

Воспитанника школы бокса города Сухум 17-летнего Лашу Акаба пригласили на просмотр в московский клуб "Bupas Gym".
"Лаша - кандидат в мастера спорта России, мастер спорта Абхазии. Любительским спортом он занимается уже восемь лет. Победитель многих международных турниров. Ему выпал шанс перейти в профессиональный бокс, он хочет тренироваться и дальше. К сожалению, таких возможностей в Абхазии нет, поэтому было принято решение приехать в Москву и тренироваться здесь", - отметил Чежия.
Абхазский боксер, который также тренируется в московский клуб "Bupas Gym", высказал мнение, что у Акаба есть все шансы перейти в профессиональный бокс.
"Тренировки уже идут, Лаша тренировался под руководством российских тренеров, они довольны, я думаю, что все должно получиться", – отметил Чежия.
Акаба занимается любительским боксом на протяжении восьми лет. За это время неоднократно становился победителем международных боксерских турниров.
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