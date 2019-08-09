Лакоба о репрессиях против ученых в Абхазии: Грузия не давала укрепить молодое государство

Историк, кандидат исторических наук Станислав Лакоба в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал о работе Абхазского Научного Общества, которое было создано в 1920 году, и о том, как грузины его разгромили.

У нас были большие противоречия с грузинской историографией, и на этой основе выкристаллизовывалась суть абхазской суверенной государственности, отметил Лакоба в эфире на радио Sputnik Абхазия.

"Прелюдия к репрессиям - 1927 год, когда Виктор Стражев (русский поэт, археолог - ред.) вынужден был уехать из Абхазии. Потому что было давление из Тбилиси. Было большое недовольство в Грузии относительно того, что здесь собралась очень влиятельная плеяда научных работников, сотрудников, интеллектуальных людей, которые превосходили по своим интеллектуальным данным тех, кто в этот период работал в Тифлисе. Они не хотели, чтобы молодое абхазское государство укреплялось, особенно после того, как в 1925 году была принята Конституция суверенной Абхазии", - отметил Лакоба.

По словам историка, в то время Абхазское Научное Общество поддерживало связь со 170 научными центрами в Советском Союзе.

"Они обменивались научными данными с 17 центрами в Германии, с десятками центров в США, это, конечно, очень настораживало именно тбилисские круги. А контакты были в основном с русской интеллигенцией, которая потягивала к себе и абхазскую молодую интеллигенцию. Михаил Иващенко (археолог, кавкозовед - ред.), к примеру, был посажен в метехскую тюрьму за то, что написал статью о Великой Абхазской стене, потому что он ее так назвал. Тогда критиковали всех, Стражева вообще выжили из Абхазии, а это был удивительный человек", - отметил Лакоба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Круглый стол на тему "О некоторых аспектах абхазской истории новейшего времени" состоялся в Сухуме.

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