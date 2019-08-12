Ющук о Siri и Алисе: все пишут и передают, если надо

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в эфире радио Sputnik прокомментировал вопрос о прослушивании запросов, отправляемых голосовым помощникам на смартфонах.

Эксперт по конкурентной разведке подтверждает, что голосовые помощники могут передавать разговоры.

В конце июля один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian, что у них есть доступ к информации, которой пользователи делятся с Siri.

"Такой риск есть, и с большой вероятностью так поступают потому, что для того, чтобы обратиться к этим голосовым помощникам, надо сказать или "Ок, Google" или "Привет, Алиса" или что-то в этом духе. Это значит, что они постоянно находятся в ожидании, постоянно прослушивают эфир. То есть все пишут и передают, если надо. Самый лучший способ обезопаситься - это не пользоваться голосовыми помощниками и проводить конфиденциальные разговоры вдали от смартфонов и систем, которые оснащены такими помощниками, других вариантов нет", - пояснил Ющук.

Голосовой помощник, который так любят многие пользователи смартфонов, записывает все запросы владельцев устройств. После их прослушивают сотрудники компании.

Утечка информации, произошедшая в компании Google, показала, что все, с чем пользователи обращаются в Google Assistant, не исчезает бесследно.

В иске американца указывается, что в пользовательском соглашении Apple говорится о праве компании записывать команды после слов "привет, Siri", однако на самом деле помощник можно активировать звуком молнии или поднятием руки.

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