Дзыба о Курбанныхуа: праздновать надо не влезая в долги

Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии муфтий Тимур Дзыба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о значении праздника Курбан-Байрам и о традиции празднования у абхазов.

Курбан-Байрам отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В республике праздник имеет свое национальное название Курбанныхуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба Мусульмане Абхазии отметили Курбанныхуа

"Этот праздник знаком всем абхазам. Наши бабушки, дедушки праздновали его. Собирались, резали скотину, обычно это были козы или бычки. Курбанныхуа - это акт поклонения Всевышнему. Это праздник для живых, праздник укрепления и подтверждения своей веры. Милостыню не надо делать, влезая в долги. Пусть это будет мало - 1000 рублей, 2000, у кого какие возможности. Главное, чтобы это было искренне, и это не должны быть долговые деньги. Ты помогаешь тем, кто нуждается в твоей помощи, а то, что мы тратим огромные деньги, влезаем в долги и совершаем обряды, которые не предписаны Всевышним, - это неправильно", - отметил Дзыба.

Курбан-Байрам — праздник жертвоприношения — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

В связи с празднованием в Абхазии Курбан-Байрама, который выпал на воскресенье 11 августа, понедельник 12 августа объявлен выходным нерабочим днем.

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